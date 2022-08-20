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جديد المحليات > طقس اليوم.. أجواء حارة في الرياض وأمطار رعدية على مكة والمدينة
20/08/2022   8:15 ص

طقس اليوم.. أجواء حارة في الرياض وأمطار رعدية على مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

ونوه إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

طقس اليوم.. أجواء حارة في الرياض وأمطار رعدية على مكة والمدينة

جديد المحليات
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