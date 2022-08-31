“مدني الباحة” ينفي تعرض مدرسة أو منازل للضرر نتيجة الهزة الأرضية

نفى الدفاع المدني في منطقة الباحة؛ ما تم تداوله من تعرض إحدى المدارس وبعض المنازل للضرر نتيجة الهزة الأرضية التي تأثرت بها المنطقة صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح الدفاع المدني لـ”أخبار24″، أن المقطع المتداول لتعرض إحدى المدارس للضرر هو مقطع قديم تم إعادة تداوله تزامناً مع الهزة الأرضية التي شهدتها المنطقة اليوم، مؤكداً عدم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة هذه الهزة.
بدوره أكد عادل العمري (أحد سكان قرية ذي عين)، أنهم شعروا بالهزة الأرضية حين وقوعها، ووثق من منزله فيديو للحظة حدوث الانهيارات الصخرية للجبل الواقع في قرية الحنجور خلف قرية ذي عين الأثرية، وظهرت القرية والانهيارات الصخرية من الجبل الواقع خلفها.
وأكد العمري، بأن المنازل في قريته لم تتعرض لأي أضرار نتيجة هذه الهزة، وعدم وقوع أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة الانهيارات الصخرية في قرية الحنجور.
ومن جهة أخرى ذكر مواطنون من قرى تابعة لمحافظة المخواة وبلجرشي في الباحة، أنهم شعروا بالهزة بشكل أكبر مقارنة ببقية المحافظات الأخرى، مشيرين إلى أنها استمرت لما يقارب الدقيقة دون أن ينتج عنها أي أضرار.
يشار إلى أنه تم تداول مقطع فيديو يظهر تضرر إحدى المدارس وهو ما نفاه الدفاع المدني بمنطقة الباحة.