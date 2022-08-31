نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > “مدني الباحة” ينفي تعرض مدرسة أو منازل للضرر نتيجة الهزة الأرضية
31/08/2022   10:08 م

“مدني الباحة” ينفي تعرض مدرسة أو منازل للضرر نتيجة الهزة الأرضية

+ = -
677

نفى الدفاع المدني في منطقة الباحة؛ ما تم تداوله من تعرض إحدى المدارس وبعض المنازل للضرر نتيجة الهزة الأرضية التي تأثرت بها المنطقة صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح الدفاع المدني لـ”أخبار24″، أن المقطع المتداول لتعرض إحدى المدارس للضرر هو مقطع قديم تم إعادة تداوله تزامناً مع الهزة الأرضية التي شهدتها المنطقة اليوم، مؤكداً عدم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة هذه الهزة.

بدوره أكد عادل العمري (أحد سكان قرية ذي عين)، أنهم شعروا بالهزة الأرضية حين وقوعها، ووثق من منزله فيديو للحظة حدوث الانهيارات الصخرية للجبل الواقع في قرية الحنجور خلف قرية ذي عين الأثرية، وظهرت القرية والانهيارات الصخرية من الجبل الواقع خلفها.

وأكد العمري، بأن المنازل في قريته لم تتعرض لأي أضرار نتيجة هذه الهزة، وعدم وقوع أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة الانهيارات الصخرية في قرية الحنجور.

ومن جهة أخرى ذكر مواطنون من قرى تابعة لمحافظة المخواة وبلجرشي في الباحة، أنهم شعروا بالهزة بشكل أكبر مقارنة ببقية المحافظات الأخرى، مشيرين إلى أنها استمرت لما يقارب الدقيقة دون أن ينتج عنها أي أضرار.

يشار إلى أنه تم تداول مقطع فيديو يظهر تضرر إحدى المدارس وهو ما نفاه الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

“مدني الباحة” ينفي تعرض مدرسة أو منازل للضرر نتيجة الهزة الأرضية

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885225419.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.