“أمن الدولة” يصنف 5 أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشـيا “الحوثي” الإرهـابية المدعومة من إيران

صنّفت المملكة، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم (الأربعاء)، 5 أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشـيا “الحوثي” الإرهـابية المدعومة من إيران؛ وذلك استناداً إلى نظام مكافحة جـرائم الإرهـاب وتمويله، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.
وأكدت أنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنّفة في هذا البيان داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
وجاءت أسماء الأفراد المُصنّفة على النحو الآتي:
المدعو/ منصور أحمد السعادي (السعدي):
يمني الجنسية، يعمل ويتعاون في تهريب الأسـلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران، ويُعد العقل المدبر وراء الهـجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.
المدعو/ أحمد علي الحمزي:
يمني الجنسية؛ وهو المسؤول عن برنامج الطائرات المُسيرة، ويتلقى أسلـحة إيرانية الصنع، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران.
المدعو/ محمد عبدالكريم الغماري:
يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران؛ وهو من المُرتبطين بشكل مباشر بعمليات إطـلاق الصـواريخ البـاليستية والطائرات المُسيرة.
المدعو/ زكريا عبدالله يحيى حجر (هاجر):
يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران وهو من المُرتبطين بعمليات إطـلاق الصـواريخ البـاليستية والطائرات المسيرة.
المدعو/ أحمد محمد علي الجوهري:
يمني الجنسية؛ وهو من المُرتبطين بعمليات إطـلاق الصـواريخ البـاليستية والطائرات المسيرة.