“مسك” تحتفي بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها

تحتفل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، في الربع الرابع من هذا العام، بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها؛ وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات المصاحبة.
وتتضمن الفعاليات جولة من العروض التعريفية في عدد من مناطق المملكة، إلى جانب إقامة حفل ذكرى مرور 10 سنوات وتنظيم “معرض مسك 10” التفاعلي، الذي يستعرض رحلة إنجازات المؤسسة وجهاتها التابعة: “شركة مانجا للإنتاج، ومعهد مسك للفنون، ومدارس مسك، ومدارس الرياض”.
كما سيتم خلال الاحتفالية تدشين أعمال النسخة السادسة من منتدى مسك العالمي، في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة خبراء محليين ومن أنحاء العالم، من خلال أنشطةٍ تواكب استراتيجية المؤسسة ومساراتها الأربعة، التي تعمل على بناء القادة، ورعاية الأفكار الريادية، وتمكين المجتمع من مهارات العصر الحالي، والخدمة المجتمعية.
وتُوِّجت جهود المؤسسة مؤخراً بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إنشاء مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وهي أول مدينة غير ربحية في العالم، ونموذج ملهم لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “مسك” بدأت رحلتها في عام 2011؛ بهدف خلق الفرص للشباب وتوظيف طاقاتهم، وإتاحة المجال لهم، وتقديم الدعم اللازم لبناء المبادرات والبرامج الشبابية؛ فقد ركزت برامجها خلال السنوات الماضية على مجالات الأعمال والثقافة والتقنية والإعلام الرقمي، وانعكست في إنجازات ومبادرات المؤسسة خلال العقد الماضي.