يشهد تغيراً بمستويات الحرارة السطحية وحالات مناخية متطرفة.. “الأرصاد” تصدر توقعاتها لفصل الخريف

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، أبرز ملامح وتوقعات الحالة المناخية لدرجات الحرارة والأمطار خلال فصل الخريف بالمملكة.
وتوقع المركز ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل على شمال المملكة؛ بما يشمل تبوك والحدود الشمالية والجوف، ومنطقة المدينة المنورة تصل إلى درجة واحدة، فيما تنخفض بأقل من المعدل على مناطق: جازان، وعسير، ونجران، وحول معدلها الطبيعي على باقي المناطق.
كما يتوقع هطول الأمطار بصورة أعلى من المعدل على مناطق: جازان، وعسير، ونجران، بينما تكون حول معدلها على باقي المناطق، كما توقع ارتفاع نسبة احتمالية التوقع ومقدار التغير بالهاطل المطري، بأعلى من المعدل على المناطق الساحلية للبحر الأحمر والمرتفعات، منها: تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران خلال شهر سبتمبر. وفق “أخبار 24”.
وأشار المركز إلى احتمالية وجود بعض الحالات المتطرفة، مثل الأمطار الغزيرة خلال فصل الخريف، إلا أنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من المركز.