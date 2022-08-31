“المواصفات” توضح طريقة اختيار العزل الحراري المناسب للسيارة

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم (الأربعاء)، عن طريقة اختيار العزل الحراري المناسب للسيارة عبر معرفة نسبة العزل الحراري.
وأوضحت الهيئة أن أشعة الشمس المرتبطة بعملية العزل الحراري؛ تنقسم إلى 3 أنواع هي “الأشعة تحت الحمراء ويرمز لها IR، والأشعة فوق البنفسجية ويرمز لها UV، والأشعة الضوئية المرئية ويرمز لها VL”.
وأضافت أنه يتم معرفة نسبة العزل المناسبة لكل سيارة، من خلال متوسط نفاذية الحرارة للأقسام الثلاثة “TSER” الموضحة في ورقة المواصفات، وهي اختصار لـ Total Solar Energy Rejection الطاقة الشمسية الكلية المحجوبة.
وفق “أخبار 24”.