لإسهامها في 3 مجالات.. “سابك” تحصل على جائزة البحث والتطوير من مجلة “R&D World”

حصلت منتجات الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” على جائزة البحث والتطوير “R&D 100” من مجلة “R&D World” ؛ لإسهامها في 3 مجالات رئيسة ساعدت في تلبية الاحتياجات المتغيرة في السوق العالمية.
وتشمل المجالات تمكين أول تصميم في العالم لجهاز هوائي خاص بشبكات الجيل الخامس من خلال تقنية الهيكلة المباشرة بالليزر، ودعم أهداف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري في العديد من الصناعات، وأخيراً دعم مصممي أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) في تحسين دقة وموثوقية إرسال الإشارات.
ومن جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات المتخصصة في “سابك”، إرنستو أوشيلو، أن الفوز بهذه الجائزة يعكس مدى اهتمام “سابك” بالابتكار، وسعيها ليكون أساساً ضمن استراتيجيتها، والتي تهدف إلى تحقيق النمو وإيجاد قيمة اقتصادية كبيرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن التكريم جاء في الوقت الذي تعمل فيه “سابك” لتعزيز كفاءاتها البحثية للمساعدة في تحسين العمليات الصناعية، وتصنيع منتجات أكثر أماناً وكفاءة واستدامة .