“الحياة الفطرية” تصدر كتيب “مرشد الصياد” لهواة الصيد البري في المملكة

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كتيب “مرشد الصياد“، كمرجع لهواة الصيد البري في المملكة.
ويتضمن الكتيب المبادئ العامة للصيد، كما يستعرض مبادئ وأنظمة الصيد البري المستدام.
ويشتمل أيضاً على تعريف بأنواع وصور الكائنات المسموح صيدها، بالإضافة إلى وسائل ومواقع الصيد المسموحة بالمملكة، بالإضافة إلى مواسم الصيد البري وأحكام الوسائل والمعدات، وأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية.
وحدد الكتيب بعض المعايير، والضوابط الخاصة بالصيد البري المستدام في المملكة؛ بما في ذلك معايير تحديد قائمة أنواع الحياة الفطرية التي يحظر صيدها، ومعايير تحديد فترة الصيد، ومعايير تحديد أعداد الطيور المسموح صيدها من كل نوع في الموسم الواحد. وفق “أخبار 24”.