“هدف”: دعم توظيف أكثر من 160 ألف سعودي للعمل في القطاع الخاص خلال 6 أشهر

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الأربعاء)، عن دعمه لتوظيف أكثر من 160 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص؛ وذلك منذ بداية العام الجاري 2022 حتى نهاية شهر يوليو الماضي.
وجاء ذلك من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية؛ وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل، حيث تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من تلك الخدمات والبرامج 42 ألف منشأة، 63% منها منشآت متوسطة وصغيرة، خلال ذات المدة.
ويقدم الصندوق عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات، ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة، منها: “برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)”.
وفق “أخبار 24”.