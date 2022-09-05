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رياضة > أخضر الشباب يفتتح معسكره في الدمام استعدادًا لتصفيات كأس آسيا
05/09/2022   8:24 ص

أخضر الشباب يفتتح معسكره في الدمام استعدادًا لتصفيات كأس آسيا

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دشّن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم الأحد معسكره الإعدادي في الدمام، والمقام تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

واستدعى المدير الفني صالح المحمدي 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، تركي بالجوش، محمد الدوسري، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد برناوي، سليمان هزازي، سالم النجدي، أحمد الجليدان، وليد عياش، عبدالمجيد العنزي، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عباس الحسن، عبدالله الزيد، عبدالله العنزي، ثامر الشهراني، ياسين الزبيدي، مصعب الجوير، محمد المري، عبدالعزيز العليوة، يزيد جوشان، عبدالله رديف، صالح الرحماني، مشاري النمر.

وافتتح لاعبو “الأخضر” مساء اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا سيستضيف المجموعة “الأولى” من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر.

أخضر الشباب يفتتح معسكره في الدمام استعدادًا لتصفيات كأس آسيا

رياضة
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