منظومة “الغذاء والدواء” الرقابية تعزز سلامة ومأمونية المستحضرات الصيدلانية

أثبتت جائحة كورونا قوة ومتانة المنظومة الرقابية على المستحضرات الصيدلانية بالمملكة، وفعاليتها في التأكد من سلامة وفعالية وجودة تلك المستحضرات، وتوفرها وفق أفضل المواصفات.
وتهتم المنظومة بمجال السلامة الدوائية، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يشمل: مراجعة الأسماء التجارية للمستحضرات والغلاف الخارجي قبل دخولها السوق السعودي، والتأكد أن تصاميم أغلفة عبوات المستحضرات الدوائية تخضع للمعايير العالمية، ورفع الوعي بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للمستحضرات.
ويراقب المركز الوطني للتيقظ التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء سلامة وجودة المستحضرات الصيدلانية في مرحلة ما بعد التسويق، وضمان مأمونية وفعالية وجودة المستحضرات الصيدلانية المستخدمة، والاكتشاف المبكر للأعراض الجانبية الخاصة بها، مع دعم وتشجيع تقنين استعمال الأدوية لتحسين الصحة العامة. وفق “أخبار 24”.
كما يتتبع المركز البلاغات للحصول على بلاغات مكتملة وذات جودة عالية، كما خصص المركز طريقة للإبلاغ عنها بدءاً من المريض مروراً بالممارس “مستشفى، صيدلية” حتى وصول البلاغ، والتي يستقبلها المركز عبر نظام تيقظ الإلكتروني من خلال هذا الرابط https://ade.sfda.gov.sa/، أو الرقم الموحد للهيئة 19999.
منظومة #الغذاء_والدواء الرقابية تعزز سلامة ومأمونية #المستحضرات_الصيدلانيةhttps://t.co/FhfBAlX7wj pic.twitter.com/WrHT2aeEo4
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 18, 2022