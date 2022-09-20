شملت نصبًا وحيازة مخدرات.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخرًا

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في بيشة بحوزته 30 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر مخفية داخل مركبة يقودها، كما قُبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جازان، قام بنقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.
وتمكن الأمن من القبض على مواطن في جازان بحوزته 45 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، كما تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية في الطائف، بحوزتهم 6.5 كيلوجرام من الشبو المخدر و24 جرامًا من الحشيش ومبلغ مالي. وفق “أخبار 24”.
كما تم القبض على مواطن في الخبر ارتكب 10 حـوادث، تمثلت في النصب والاحتيال على ضحاياه في عدد من المناطق، بنشر إعلان وهمي بموقع إلكتروني لبيع أجهزة هواتف متنقلة، وطلبه دفع ثمنها عبر حساب بنكي لمواطنة إثر اختراقه حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/L1MZOiK3Jh
— الأمن العام (@security_gov) September 20, 2022