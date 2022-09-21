رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الثلاثاء) الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي تم عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات اقتصادية وتنموية هامة، بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس حيال تقرير الربع الثاني من العام الجاري لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتضمن العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية نظرة شاملة على أداء برنامج تحقيق الرؤية، وأبرز الإنجازات وفق أهداف المستوى الثالث التي شهدت إنجازات ملموسة، إضافة إلى نظرة مستقبلية تتضمن الجهود القائمة والتحدياتِ الرئيسية وسبل تجاوزها. وفق “أخبار 24”.
كما جرى مناقشة العرضَ الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال المستجدات الاقتصادية محلياً ودولياً، والعرضَ الدوري المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات.