احتضن الكورنيش الشمالي بجدة على مدى الأيام الثلاثة الماضية استعراضات قطاعات عسكرية ومدنية تحت شعار “تحية وطن”، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي 92، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه من 18-26 سبتمبر الجاري.
ونفذت القوات المشاركة عروضًا جوية وبحرية في الواجهة البحرية بجدة بالمقاتلات الحربية والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق.
كما قدمت القوات الجوية 3 عروض مهيبة بطائرات مطلية بشعار اليوم الوطني، “تايفون”، و”ف – 15 إس”، و”تورنيدو”، و”ف – 15 سي” والصقور السعودية وطائرات التزود بالوقود في عدة مدن.
وشاركت مروحيات طيران الأمن التي حملت العَلم السعودي في جولة امتدت لنحو نصف ساعة، كما قدم فريق الصقور السعودية عروضاً على امتداد كورنيش جدة، اشتملت على تشكيل شعار المملكة سيفين ونخلة. وفق “أخبار 24”.
واستعرضت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة وأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بالسفن والزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام في مسيرة بحرية، حيث انطلقت من جنوب الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جدة وأبحرت نحو الشمال.
4 جهات تشارك بعروض بحرية وجوية متنوعة بـ #كورنيش_جدة احتفالاً بـ #اليوم_الوطني#جدة#اليوم_الوطني_السعودي_92https://t.co/SpBVGrYO0S pic.twitter.com/SaaCMZqwrb
— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 20, 2022