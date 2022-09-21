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جديد المحليات > “سكني” يطرح نحو 3 آلاف أرض مجانية جديدة في 8 مخططات بـ5 مناطق
21/09/2022   5:03 م

“سكني” يطرح نحو 3 آلاف أرض مجانية جديدة في 8 مخططات بـ5 مناطق

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أعلن برنامج “سكني”، طرح نحو 3 آلاف أرض مجانية جديدة في 8 مخططات سكنية في 5 مناطق، وذلك ضمن الحلول والخيارات السكنية التي يتيح حجزها إلكترونياً.

وقال البرنامج إن المخططات تضم 2957 أرضاً، في كل من الرياض، والشرقية، والمدينة والمنورة، ومكة المكرمة، وعسير.

وأبان أن 3 من المخططات في منطقة الرياض؛ مخططان منها في الدوادمي بإجمالي 109 أراضٍ، ومخطط في ثادق يضم 77 أرضاً، وأن المنطقة الشرقية بها مخططان في قرية العليا يوفران 406 أراضٍ.

وأضاف أن منطقة المدينة المنورة تضم مخططاً واحداً يقع في محافظة المهد ويضم 713 أرضاً، إلى جانب مخطط واحد في الطائف بمنطقة مكة المكرمة يضم 749 أرضاً، فيما تضم منطقة عسير مخططاً في محافظة أحد رفيدة يوفر 903 أراضٍ. وفق “أخبار 24”.

وأوضح سكني أن جميع الأراضي في هذه المخططات متاحة للحجز الإلكتروني من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار “الحلول السكنية”، ثم الضغط على خيار “الأراضي السكنية المجانية” واختيار المخطط المناسب.

سكني

“سكني” يطرح نحو 3 آلاف أرض مجانية جديدة في 8 مخططات بـ5 مناطق

جديد المحليات
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