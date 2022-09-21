بالصور.. كورنيش جدة يتزين باستعراضات جوية وبحرية احتفاء باليوم الوطني

تزينت منطقة كورنيش جدة، أمس (الثلاثاء)، باستعراضات جوية وبحرية في مدينة جدة، والتي نفذتها قطاعات عسكرية ومدنية تحت شعار “تحية وطن”، على مدى 3 أيام وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة.
ونفذت القوات المشاركة عروضًا جوية وبحرية في الواجهة البحرية بجدة بمجموعة من المقاتلات الحربية والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق، وقدمت القوات الجوية الملكية 3 عروض جوية مهيبة بالطائرات المطلية بشعار اليوم الوطني، وهي طائرات”تايفون”، و”ف – 15 إس”، و”تورنيدو”، و”ف – 15 سي” والصقور السعودية وطائرات التزود بالوقود في عدة مدن.
وشاركت وزارة الحرس الوطني بعدد من المروحيات في بداية العرض الجوي، في حين حملت مروحيات طيران الأمن العَلم السعودي في جولة امتدت لنحو نصف ساعة، كما شكل فريق الصقور السعودية شعار المملكة سيفين ونخلة ضمن العرض.
واستعرضت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة وأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية عددا من الوسائط البحرية، مثل السفن والزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام في مسيرة بحرية، توازيها مسيرة برية بمحاذاة الشاطئ لعدد من آليات حرس الحدود المتنوّعة على امتداد الواجهة البحرية، كما شمل الاستعراض بالفرقة الموسيقية عزف عدد من المقاطع الوطنية وعروض الفلاي بورد واستعراض قوارب التجديف.
وستنفذ القوات البحرية الملكية السعودية 3 عروض بحرية في الواجهة البحرية بجدة، يوم غد (الخميس)، من خلال استعراض هائل لزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، في حين تنطلق العروض الجوية الرئيسية للاحتفال باليوم الوطني في الرياض بحي القيروان مساء يومي غد وبعد غد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن العروض الجوية والبحرية يشارك فيها أكثر من 15 جهة عسكرية ومدنية من بينها وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لحرس الحدود.
اختتام الاستعراضات الجوية والبحرية لليوم الوطني بــ #جدة .. و #الرياض تستعد للعرض الأكبر#اليوم_الوطني_السعودي_92#هي_لنا_دار
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 21, 2022