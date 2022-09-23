صالح النعيمة.. قيصر الكرة السعودية

“موهبة نادرة في الدفاع، لُقب بالإمبراطور أو كابتن العرب أو القيصر كما تناديه الجماهير له، ويعتبر من أبرز النجوم في كرة القدم السعودية عبر تاريخها، وذلك لما قدمه من مستويات وبطولات مع الهلال والمنتخب الوطني”.. هو أسطورة الكرة صالح النعيمة.
وفي صباح يومًا من شهر أكتوبر من العام 1976، بدأ صالح النعيمة -الذي ولد في الرياض في 24 يونيو 1960- مشواره عندما تم توقيعه في كشوفات نادي الهلال، حيث ظل عامًا كاملًا حبيسًا للمقاعد.
الانطلاقة الحقيقة
وكانت الانطلاقة الحقيقية للنجم السعودي، في عالم الساحرة المستديرة، عندما نجح في تسجيل هدفًا جعله واحدًا من اللاعبين الذين تم وضعهم في كشوفات الزعيم، وأثبت آنذاك أنه كان على قدر كبير من ثقة الإدارة الهلالية، حتى أصبح واحدًا من أفضل النجوم على مرة تاريخ الكرة السعودية.
وبالرغم من أنه كان مدافعًا، إلا أن صالح النعيمة كان يجيد حاسة التهديف، واستطاع تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة مع الفريق الأزرق خلاله مشواره الذي استمر معه حوالي 13 عاما، وسجل حوالي 39 هدفًا عبر تاريخه مع بطل النسخة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.
النعيمة مع الهلال
واستمرت مسيرة “الإمبراطور”، مع الهلال، ونجح في تحقيق العديد من البطولات الزعيم، وتوج ببطولة الدوري السعودي 5 مرات، وكأس الملك 4 مرات، وكأس آسيا مرتين، كما حقق مع الهلال كأس الخليج عام 1985، وحصل على كأس الاتحاد عامي 1987 و1990.
مسيرة كابتن العرب مع الأخضر
النعيمة أو “كابتن العرب” -كما كان يلقبه جماهيره- كانت له مسيرة رائعة مع المنتخب الوطني السعودي، حيث أختير لصفوف الأخضر لأول مرة عام 1978، وأخُتير قائدًا للمنتخب عام 1981، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1982، التي أقيمت في الرياض. وفق “أخبار 24”.
وظل “النعيمة” قائدًا للمنتخب الوطني لمدة 10 سنوات، حمل فيها كأس أمم آسيا نسختي 1984 و 1988، ليصبح هو اللاعب الوحيد الذي يحمل الكأس مرتين كقائد في تاريخ السعودية. وسجل 6 أهداف دولية.
ألقاب
وحصل النعيمة على الكثير من الألقاب الفردية، أبرزها أفضل مدافع آسيوي عام 1984 و1988، وهو اللاعب الوحيد الذي نال هذا الشرف محليًا وعربيًا وآسيويًا، وأفضل لاعب عربي بالبطولة العربية عام 1986 وأفضل لاعب عربي عام 1989 من مجلة الرياضي العربي وغيرها من الكثير من الألقاب.
وحقق الرقم القياسي للاعب الكابتن على المستوى العربي والآسيوي في الصعود للمنصة فقد صعد للمنصة 38 مرة مع ناديه ومنتخب بلاده. واختير من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كأفضل لاعب سعودي في القرن الماضي.
وآخر إنجازات الإمبراطور هو إنجاز القرن حيث وقع عليه الاختيار من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ليكون أفضل لاعب سعودي في القرن الماضي لاعب القرن، وجاء ذلك كمكافأة من اللجنة الأولمبية الدولية الدولية اعترافاً وإنصافاً لهذا اللاعب الكبير.
حقائق عن القيصر
أول هدف سجله في تاريخه كان في مرمى نادي القادسية، وأول هدف في مباراة نهائية كان في نهائي كأس الملك أمام نادي الاتحاد، وانتهت المباراة بفوز نادي الهلال 3-1. كما كان آخر هدف سجله النعيمة، في لقاء نهائي في نهائي كأس آسيا عام 1988م في مرمى منتخب كوريا الجنوبية.
ويعد صالح العيمة المدافع الوحيد الذي سجل في جميع فرق الدوري. وأختيرلقيادة المنتخب وعمره لم يتجاوز 22 عاماً، وبدأ حياته الرياضية ببطولة الدوري واختتمها ببطولة الدوري.
وأكثر الفرق استقبالاً لأهدافه كان مرمى نادي القادسية، حيث سجل فيه 6 أهداف، وأقل الفرق استقبالاً لأهداف فيصر الكرة السعودية، كان مرمى نادي النصر، حيث سجل فيه هدفاً واحداً.
وحصل على لقب اللاعب المثالي والممنوح من اللجنة الأولمبية السعودية 3 مرات 1981م – 1983م – 1984م. وحصل على لقب أفضل مدافع آسيوي عام 1984،
ونفس اللقب عام 1988.
الاعتزال
أعلن النجم صالح النعيمة اعتزاله كرة القدم رسميًا عام 1990، وأقيم حفل اعتزال كبير بمدينة الرياض في ملعب الأمير فيصل بن فهد، حضره نخبة من نجوم الكرة، إذ أقيمت مباراة بين نادي الهلال ونجوم العالم، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) September 22, 2022