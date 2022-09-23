نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > دوري الأمم الأوروبية.. فوز كرواتيا وفرنسا.. ومنافس الأخضر في كاس العالم يخسر من هولندا
23/09/2022   8:45 ص

دوري الأمم الأوروبية.. فوز كرواتيا وفرنسا.. ومنافس الأخضر في كاس العالم يخسر من هولندا

+ = -
703

أقيمت عدد من المباريات القوية والمثيرة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وفاز المنتخب الكرواتي على ضيفه الدنماركي 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول للمسابقة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن نظيره الدنماركي، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بالبطولة.

كرواتيا

هولندا × بولندا

خسر منتخب بولندا الذي يقع مع المنتخب السعودي في مجموعة واحدة بكأس العالم على يد نظيره الهولندي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وفاز المنتخب الهولندي على بولندا بهدفين دون مقابل، فيما فازت بلجيكا على ويلز بنتيجة 2-1.

فرنسا × النمسا

فيما حقق المنتخب الفرنسي ، فوزه الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية، على حساب ضيفه النمساوي 2-1، لحساب المجموعة الأولى. وفق “أخبار 24”.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد النمسا عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية.. فوز كرواتيا وفرنسا.. ومنافس الأخضر في كاس العالم يخسر من هولندا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885228711.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.