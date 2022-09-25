“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع الخامس

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الخامس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، والتربية الخاصة، والصفوف المتوسطة والثانوية، يبدأ في بث مباشر من الساعة 7 صباحا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة “عين” على اليوتيوب.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/dOVA58D797
— قناة عين (@iEN_tv) September 24, 2022
وفق “أخبار 24”.