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جديد المحليات > القنصلية في هيوستن الأمريكية تصدر تنبيهاً بشأن العاصفة الاستوائية “إيان”
25/09/2022   4:02 م

القنصلية في هيوستن الأمريكية تصدر تنبيهاً بشأن العاصفة الاستوائية “إيان”

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أصدرت قنصلية المملكة في مدينة هيوستن الأمريكية اليوم (الأحد)، تنبيهاً للمواطنين المقيمين والمتواجدين في ولاية فلوريدا؛ بشأن العاصفة الاستوائية “إيان”.

وأهابت القنصلية بكافة المواطنين الموجودين في الولاية بضرورة توخي الحيطة والحذر، للتواصل معها في حال الضرورة؛ عبر الأرقام الهاتفية الخاصة بها.

ودعت المواطنين لمتابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة للعاصفة الاستوائية . وفق “أخبار 24”.

وكان مركز الأعاصير الأمريكي “إن إتش سي” قد أعلن في وقت سابق أن عاصفة قوية بدأت تتشكل في منطقة البحر الكاريبي، وأُطلق عليها اسم “إيان”، وأنه من المتوقع أن تكتسب قوة أكبر وتتحول في وقت متأخر من اليوم الأحد إلى إعصار عند مرورها قرب جزر كايمان.

القنصلية في هيوستن الأمريكية تصدر تنبيهاً بشأن العاصفة الاستوائية “إيان”

جديد المحليات
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