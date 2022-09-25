بتكلفة 3.5 مليار ريال.. اتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا و”نقل الكهرباء” لتحديث الشبكة الكهربائية

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، اتفاقية إيصال الكهرباء في العلا، بأحمال تبلغ 1000 م.ف.أ.
وتشمل الاتفاقية تنفيذ محطة تحويل مركزية جهد “380 كيلوفولت”، وربطها بالشبكة عبر خط هوائي مزدوج بطول 73 كيلومترا، إضافة إلى إنشاء 3 محطات تحويل أخرى جهد “132 كيلوفولت”، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال.
وتنص على ترحيل خطوط الكهرباء العلوية الحالية إلى مسار آخر وكابلات أرضية لتقليل تأثيرها البصري، وذلك تماشياً مع التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية البيئة الطبيعية الثقافية في المحافظة، وسياسات التنمية في المناطق الأثرية والحساسة بيئيًا.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو المدني، أن الاتفاقية تأتي ضمن الأهداف التي تسهم في أن تصبح العلا وجهة عالمية فريدة للمعيشة والسياحة والأعمال، وذلك من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة لتلبية احتياجات أهالي وزوار العلا. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، المهندس وليد السعدي، إن الاتفاقية تأتي بتوجيه وإشراف ومتابعة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ضمن الجهود التي تضطلع بها الشركة السعودية للكهرباء، والشركات التابعة لها؛ لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية.