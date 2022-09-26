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جديد المحليات > “موانئ” تعلن إضافة خط ملاحي جديد يربط ميناء جدة بـ10 موانئ عالمية
26/09/2022   4:57 م

“موانئ” تعلن إضافة خط ملاحي جديد يربط ميناء جدة بـ10 موانئ عالمية

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم (الإثنين)، إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة MSC”” الرائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية؛ خطا ملاحيا جديدا يربط ميناء جدة الإسلامي بـ10 موانئ عالمية.

يأتي ذلك في إطار توجه الشركة نحو تعزيز خدماتها طويلة الأمد بالسوق السعودية، وتوسع عمليات الشحن البحري من الصادرات والواردات في جميع موانئ المملكة.

ويوفر الخط الملاحي الجديد خدمة الربط بين ميناء جدة الإسلامي وموانئ “كولمبو، نهافا شيفا، موندرا، صلالة، ميناء الملك عبدالله، فالنسيا، فيليكسستو، روتردام، هامبورغ، وانتويرب”.

وتتكون الخدمة من 11 سفينة رئيسية بطاقة استيعابية تعادل 14 ألف حاوية قياسية لكل سفينة، ومن المتوقع أن تصل أول سفينة تبحر من الهند إلى جدة في 23 أكتوبر المقبل وأول سفينة من أوروبا إلى جدة في 26 أكتوبر 2022م. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يكتسب أهميته من مميزاتٍ عديدة جعلته أحد أهم موانئ المنطقة والعالم، فهو يحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر والميناء المحوري الأول في المنطقة.

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“موانئ” تعلن إضافة خط ملاحي جديد يربط ميناء جدة بـ10 موانئ عالمية

جديد المحليات
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