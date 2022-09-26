أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم (الإثنين)، تنفيذ مشروع نُظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) ومنها أجزاء على المسطحات المائية، وبطاقة توليد تعادل 110 ميجا وات. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة في صناعة التحلية وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة من الشبكة إلى أقل من 2.16 كيلو وات للمتر المكعب، وبما يزيد على 20% من معدل استهلاك الطاقة التصميمي الذي يبلغ معدل 2.7 كيلو وات في الساعة للمتر الكعب لمنظومة تحلية المياه التي يجري إنشاؤها في الجبيل. وأضافت أن هذه المنظومة بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون متر مكعب يومياً كأكبر محطة في العالم بتقنية التناضح العكسي، والأقل في استهلاك الطاقة الكهربائية بين المحطات ذات سعات الإنتاج الكبيرة. يذكر أن المشروع يعد جزءاً من عدة مشاريع تعمل عليها المؤسسة بهدف توفير 300 مليون وحدة قياسية حرارية MMBTU من استهلاك الغاز الطبيعي، بهدف خفض التكاليف التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية، ووفق مبادرة السعودية الخضراء.