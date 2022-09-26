أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضحت الوزارة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس في تخصصات: “أحياء، وأحياء دقيقة، وتقنية حيوية، وفيزياء، وكيمياء، وكيمياء حيوية”، وشهادة لغة إنجليزية، إضافة إلى أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
وأبانت أن التقديم على البرنامج سيكون متاحاً حتى يوم الخميس الموافق 6 / 10/ 2022م، مشيرة إلى أنه سيتم فرز طلبات المتقدمين بناء على استيفاء شروط القبول، كما ستتم المفاضلة بين الطلبات على درجة اللغة الإنجليزية والمعدل التراكمي. وفق “أخبار 24”.