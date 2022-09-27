ياسر المسحل يطمئن على سالم الدوسري بعد خضوعه لعملية جراحية

حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على زيارة نجم فريق الهلال، ومنتخب الأخضر، اللاعب سالم الدوسري، من أجل الاطمئنان عليه بعد خضوعه لعملية جراحية.
وأجرى لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري، صباح الإثنين، في مدينة أليكانتي الإسبانية، عملية استئصال الزائدة الدودية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
ومن المقرر أن يخضع سالم الدوسري لفترة استشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني الذي يخوض المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
واختتم المنتخب الوطني مساء الإثنين استعداداته لمواجهة منتخب أمريكا وديًا مساء الثلاثاء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي.
وأجرى لاعبو الأخضر مساء الإثنين حصة تدريبية على “ملعب منتجع لافينكا”، تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب. وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيد متصل، واصل الثلاثي سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد العويس، تمارينهم الخاصة برفقة الجهاز الطبي.