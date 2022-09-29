بـ20 اتفاقية تجاوزت تكلفتها 44 مليار ريال.. اختتام فعاليات معرض “مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين”

اختُتمت، اليوم (الأربعاء)، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين” في مدينة الرياض، والذي أقامته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز.
وشهدَ المعرض، الذي أقيم خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر 2022، مشاركة 71 جهة من القطاعين العام والخاص، تخلله توقيع 20 اتفاقية بتكلفة تجاوزت 44 مليار ريال، كما تخطى عدد الزوار 20 ألف زائر.
وعُقد خلال المعرض 10 جلسات حوارية، و11 ورشة عمل، وشهدت الجلسة الأولى مشاركة كل من وزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية ماجد الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر.وفق “أخبار 24”.
وشارك في جلسات المنتدى الحوارية، وورش العمل أكثر من 55 متحدثاً ومتحدثةً، من أمناء المناطق، ومسؤولي الوزارات والهيئات والمراكز الحكومية، بالإضافة إلى رؤساء برامج رؤية السعودية 2030، وعدد من قيادات القطاع الخاص.
وناقشت جلسات وورش العمل عدداً من المحاور حول تأثير مبادرات الرؤية على مدن المملكة، ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطقها ومدنها، والاستدامة في الإسكان والتحديات التي تواجه تطوير المدن، وسبل تطويرها، وتحقيق التنمية الحضرية فيها، واستدامة البنية التحتية والخدمات البلدية، وتطوير المدن الذكية.