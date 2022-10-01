الأميرة ريما تحصل على عضوية جديدة في اللجنة الأولمبية الدولية.. والمملكة تحتفظ بـ5 عضويات

حصلت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، على عضوية جديدة في اللجنة الأولمبية الدولية، فيما احتفظت المملكة بـ5 عضويات في لجان أخرى.
وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إنه تم اختيار الأميرة ريما ضمن فريق لجنة الاستدامة والإرث، وذلك إلى جانب احتفاظها بعضويتها في لجنة المساواة والتنوع والشمول، ولجنة تنظيم اولمبياد بريزبن 2032 بأستراليا.
وأبانت أن وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، احتفظ بعضوية لجنة التسويق، كما احتفظ نائب رئيس اللجنة الأمير فهد بن جلوي بعضوية لجنة الشؤون العامة والمسؤولية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، ذكرت الأميرة ريما بنت بندر أنها تتشرف بهذه العضويات ضمن فرق اللجنة الدولية، وتتطلع للعمل مع الجميع لدعم وتشجيع الرياضيين حول العالم.