عبارات “جازان – فرسان” تنقل 380 ألف راكب منذ بداية العام الحالي

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، مساهمة مشروع عبارات جازان – فرسان بمنطقة جازان في نقل أكثر من 133 ألف راكب خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022م، ونقل أكثر من 380 ألف راكب حتى نهاية شهر سبتمبر 2022م.
وبيّنت الهيئة من خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل، أن عبارات جازان فرسان نقلت أكثر من 70 ألف مركبة عبر 644 رحلة جرت منذُ بداية العام الحالي، منها أكثر من 25 ألف مركبة نقلت خلال الربع الثالث من خلال 215 رحلة، فيما نُقل 11.8 ألف شاحنة لنقل البضائع محملة بأطنان من البضائع والمواد الغذائية. وفق “أخبار 24”.
وتُسهم خدمات النقل البحري لمشروع عبارات السفن بمدينة جازان وفرسان في ربط جزيرة فرسان بباقي مدن ومناطق المملكة، وإمداد سكان فرسان بجميع الاحتياجات الضرورية وآلاف الأطنان يومياً من المواد الغذائية والبضائع.