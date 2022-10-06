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رياضة > بوروسيا دورتموند يقسو برباعية على إشبيلية
06/10/2022   8:48 ص

بوروسيا دورتموند يقسو برباعية على إشبيلية

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فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره إشبيلية الإسباني مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق بوروسيا دورتموند بهدف عن طريق لاعبه رافاييل جيريرو في الدقيقة 6 ثم أضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني بالدقيقة 41 ثم عزز كريم أديمي تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 43 قبل أن يُقلص يوسف النصيري النتيجة لإشبيلية بهدف في الدقيقة 51 ولكن عاد بوروسيا للتسجيل مجددًا في الدقيقة 75 عن طريق لاعبه جوليان براندت.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، فيما توقف رصيد إشبيلية عند نقطة في المركز الثالث. وفق “أخبار 24”.

بوروسيا دورتموند يقسو برباعية على إشبيلية

رياضة
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