“هيئة المقاولين” تطلق مشروع دراسة تحويل “التشييد” إلى صناعة

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مشروع دراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة، بهدف بناء خارطة طريق لعملية التحوّل في القطاع، والبحث عن الحلول وما يصاحبها من ممكنات وتقنيات حديثة ومستقبلية للبناء مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سويد، أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الهيئة لدعم وتطوير قطاع المقاولات.
وقالت الهيئة إنها ناقشت في اجتماع، التحديات الحالية والمحتملة من مشكلات التخطيط، والتأخر في التسليم، والتجاوزات المتكررة في الميزانية، والجودة غير المرضية، وعدم الحرص على سلامة العمّال. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنّ الهيئة تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديات والأزمات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول والتي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.