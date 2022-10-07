بالفيديو والصور.. قطار الشباب لا يتوقف ويواصل تصدره لجدول الدوري بالعلامة الكاملة

حقق فريق الشباب فوزا غاليا على نظيره الرائد، مساء أمس الخميس، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل فريق الشباب هدفا في الدقيقة 18 قبل أن يُلغى بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 19 قرر المدير الفني لفريق الرائد الدفع باللاعب سلطان الفرحان بدلا من زميله في الفريق جوليو تفاريس.
وتقدم الشباب بهدف في الدقيقة 23 بهدف عكسي سجله لاعب الرائد محمد سالم.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الشباب اياغو سانتوس في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 65 قرر مدرب الشباب مورينو إجراء تبديلين بدخول الثنائي تركي العمار ونواف العابد بدلا من ارون بوبينزا وهتان باهبري. وفق “أخبار 24”.
وتصدى حارس الشباب لهدف محقق في الدقيقة 66، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها كريم البركاوي بقدمه لكن الحارس تصدى للكرة وأبعدها لركلة ركنية.
وفي الدقيقة 81 دخل اللاعب فهد المولد في تشكيل الشباب بدلا من زميله سانتي مينا.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 9نقاط في المركز الثامن.
الليث الشبابي.. قطار سريع لا يتوقف✅
6 مباريات = 18 نقطة🥇
شاهد هدف الليوث الوحيد ⬇️#الشباب_الرائد#SSC pic.twitter.com/SfQa7LeyJL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022