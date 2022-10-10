السفير الفرنسي: استثماراتنا بالمملكة تُقدر بـ3 مليارات.. ونريد أن تكون جزءاً من “2030”

أكد السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، أن الاستثمار الفرنسي في المملكة يُقدر بنحو 3 مليارات دولار، لا سيما في مجال الطاقة والطاقة المُتجددة.
وقال السفير الفرنسي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن المملكة شريك تجاري قوي لفرنسا؛ ففي خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 4 مليارات دولار، كما أنه تأسست حوالي 140 شركة فرنسية في المملكة.
وأضاف أن العديد من الشركات الفرنسية تريد الاستثمار في المملكة وترغب بأن تكون جزءاً من رؤية 2030، مبيناً أنه شرح إلى لجنة من الشركات والمستثمرين الفرنسيين كيف ستحقق بيئة الأعمال بالمملكة الكثير من التقدم بفضل الإصلاحات التي تم إطلاقها ضمن رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الفرص هائلة وضخمة ويمكن للشركات الفرنسية جلب ابتكاراتها وخبراتها وبعض التقنيات والمعرفة العلمية أيضاً إلى المملكة، موضحاً أن بلاده تريد أن تكون شريكاً في الرؤية وأن تكون جزءاً منها ومن تلك الإصلاحات خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتصنيع.
فيديو | سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ لـ #الإخبارية:
الاستثمار الفرنسي في المملكة يُقدر بـ 3 مليارات دولار لا سيما في مجال الطاقة pic.twitter.com/YW3SSWF7Yt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 9, 2022
فيديو | سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ لـ #الإخبارية:
العديد من الشركات الفرنسية تريد الاستثمار في المملكة وترغب بأن تكون جزءا من رؤية 2030 pic.twitter.com/oLrMZ5GaBk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 10, 2022