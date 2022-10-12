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جديد المحليات > “هيئة التراث” تعلن تسجيل وتوثيق 101 موقعاً أثرياً في السجل الوطني للآثار
12/10/2022   2:27 م

“هيئة التراث” تعلن تسجيل وتوثيق 101 موقعاً أثرياً في السجل الوطني للآثار

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أعلنت هيئة التراث اليوم، عن تسجيل وتوثيق 101 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار، الذي يضم عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية.

وقالت الهيئة إن منطقة حائل حظيت بالنصيب الأكبر بواقع 81 موقعاً أثرياً، في حين جاءت 9 مواقع أثرية في منطقة تبوك، و6 مواقع في منطقة المدينة المنورة، و3 مواقع في منطقة القصيم، وموقع واحد في كلٍ من منطقتي عسير، والجوف، ليصل إجمالي عدد المواقع الأثرية المسجلة حتى الآن إلى 8528 موقعاً في مختلف أنحاء المملكة.

وتعمل هيئة التراث على اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للآثار، ومن ثم إسقاطها بعد ذلك على خرائط رقمية تمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

ودعت هيئة التراث المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواقع أثرية يتم اكتشافها عبر منصة “بلاغ”، مشيدةً بجهود المواطنين خلال الفترة الماضية، ومؤكدةً على دور المواطن في الإبلاغ عن المواقع الأثرية عبر التعاون مع مكاتب وفروع الهيئة بمختلف المناطق، والتي تمكن الهيئة من الوصول إلى هذه المواقع ومن ثم تسجيلها، حيث تعد الهيئة المواطن شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.

“هيئة التراث” تعلن تسجيل وتوثيق 101 موقعاً أثرياً في السجل الوطني للآثار

جديد المحليات
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