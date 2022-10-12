“مدل بيست” تستعد لتشعل أجواء “مونديال قطر 2022” بـ56 عرضاً موسيقياً عالمياً

تنظم الشركة السعودية للترفيه الموسيقي “مدل بيست” (MDLBEAST)، سلسلة حفلات تُعد الأولى لها خارج المملكة؛ وذلك في مهرجان “أريفيا” الغنائي بدولة قطر ضمن فعاليات بطولة كأس العالم 2022.
وقالت الشركة إن الحفلات ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، بمشاركة عدد من النجوم التي ستحتل منصة المهرجان الذي سيُقام في قاعة “الرحلة” في قطر، على مدار 28 يوماً.
وأبانت أن تذاكر الحفلات ستكون بأسعار تبدأ من 199 ريالا قطريا، لافتة إلى أن المشجعين سيحظون بفرصة الاستمتاع بحضور حفلاتٍ لمجموعة من محترفي “الدي جي” ونجوم الراب العالميين حيث سيقدمون عروضاً استثنائية عبر سلسلة من الحفلات الموسيقية.
وأبانت أن من بين النجوم Rae Sremmurd، Tyga، Hardwell، Tinie Tempah، إلى جانب نجوم الموسيقى والغناء من منطقة الشرق الأوسط أبرزهم عمرو دياب، وحماقي، وعايض، بالإضافة إلى نخبة من المواهب السعودية الصاعدة مثل الدي جي Cosmicat، وVinyl Mode، وDish Dash، وBiirdperson. وفق “أخبار 24”.
وستُساهم تشكيلة الأسماء اللامعة في تسليط الضوء على المواهب المحلية والإقليمية، وخلق فرصة استثنائية للتفاعل والمشاركة بين الثقافات والخبرات المختلفة بين السكان المحليين والنجوم القادمين من جميع أنحاء العالم إلى قطر.
وقال مدير العمليات ومدير حجوزات المواهب في مدل بيست طلال البهيتي إن مهمتنا تكمن في تجاوز حدود المشهد الموسيقي والغنائي في المملكة العربية السعودية فهو يهدف إلى تنمية صناعة الموسيقى في جميع أنحاء المنطقة وضمان إنشاء صناعة موسيقى مستدامة، وإلهام وتمكين الجميع.”
وأضاف: “تأتي فعالية أريفيا في الدوحة بعد نجاحنا اللافت في مهرجان ساوندستورم SOUNDSTORM الموسيقي السنوي في الرياض، ونحن سعداء للانطلاق خارج المملكة لأول مرة والمشاركة في استضافة العروض الموسيقية التي تعد الجمهور بأجواء حماسية لا مثيل لها”.
وينتظر أن تأخذ الحفلات الموسيقية الليلية؛ جماهير وعشاق كرة القدم العالمية في رحلة خاصة لا تُنسى للاستمتاع بمجموعة متنوعة من ألوان الموسيقى والراب والأغاني في العاصمة الدوحة.
ستنطلق الحفلات الموسيقية والغنائية في نهاية كل مباراة في مسرح “الرحلة” المُخصص لهذا الغرض، وذلك من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. يمكن معرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول المهرجان من خلال الرابط.