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رياضة > تركي آل الشيخ يُعلن إقامة مباراة ودية بين النصر وألميريا
29/10/2022   10:35 م

تركي آل الشيخ يُعلن إقامة مباراة ودية بين النصر وألميريا

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أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عن إقامة مباراة ودية بين ناديه والنصر يوم (9) ديسمبر المقبل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”:” تم الاتفاق ان شاءالله بين نادي النصر والميريا على مباراة يوم ٩ ديسمبر بذن الله في الرياض”.

وحوّل فريق ألميريا تأخره بهدف خلال المباراة التي جمعته اليوم السبت بنظيره سلتا فيجو بالدوري الإسباني لفوز بثلاثية مقابل هدف.

ورفع ألميريا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 13 في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد سلتا فيجو عند 11 نقطة في المركز 15. وفق “أخبار 24”.

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، خلف الشباب المتصدر بـ 22 نقطة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.

تركي آل الشيخ يُعلن إقامة مباراة ودية بين النصر وألميريا

رياضة
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