أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم (السبت)، مجموعة من مصطلحات التعليم والتدريب الإلكتروني الأكثر انتشاراً واستخداماً على المستويين المحلي والدولي في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني؛ وذلك باللغتين العربية والإنجليزية؛ بهدف توحيد المصطلح والمفهوم على مستوى المملكة.
واستقى المركز هذه المصطلحات من التعريفات العالمية في المجال بمشاركة نخبة من المختصين في التعليم الإلكتروني، كما قام بتعريبها بما يتواءم مع اللغة والاستخدامات في المملكة؛ وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى توحيد وجمع مصطلحات التعليم والتدريب الإلكتروني؛ لتكون مرجعاً موثوقاً ومتاحاً للاستخدام على المستوى الوطني لجميع جهات التعليم والتدريب الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
ودعا المركز جميع الجهات والأفراد بالمملكة باستقاء المصطلحات الرسمية للتعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة وتعريفاتها، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.