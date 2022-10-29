من بين 322 منظمة.. انتخاب “التأمينات الاجتماعية” عضواً دائماً في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي

انُتخبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً دائماً في المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، كواحدة من 8 دول بين كافة المنظمات والدول الأعضاء والبالغ عددها 322 منظمة.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس، أن انتخاب المؤسسة عضواً دائماً في الجمعية سيعزز من تمثيلها في الجمعية، وسيسهم في دعم رؤية وأهداف المؤسسة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق تأميني اجتماعي مستدام يفي بالالتزامات الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن انتخاب المؤسسة يدل أيضاً على دورها الفاعل في برامج وأهداف الجمعية، حيث تُشارك المؤسسة بفعالية في برامج وفعاليات وملتقيات الجمعية التي تسعى لتعزيز مفهوم الحماية التأمينية والتعرف على الفرص والتحديات التي تواجه المنظمات العاملة في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك ضمن أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي اختتم أعماله يوم أمس (الجمعة)، في مدينة مراكش المغربية بمشاركة العديد من القادة وصانعي القرار والخبراء في مجال الحماية والتأمين الاجتماعي حول العالم.