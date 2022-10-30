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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة”: 5 فئات مُستثناة من تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
30/10/2022   7:03 ص

“الزكاة والضريبة”: 5 فئات مُستثناة من تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الفئات التي لا يشملها قرار تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م.

وأوضحت الهيئة، أن تلك الفئات تشمل مكلفاً تحسب الزكاة المستحقة عليه وفقاً لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، ومكلفاً طلب تطبيق القرار بعد مضي الـ60 يوماً، ومكلفاً لم يسحب الاعتراض أو الدعوى المرتبطة بالسنة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء الشروط.

وتضمنت الفئات أيضاً مكلفاً عدل إقراره المرتبط بالسنة المالية بعد تاريخ سريان القرار، ومكلفاً طلب تطبيق القرار على سنة مالية يسري عليها القرار ثم قام بالمطالبة بتطبيقه على سنوات سابقة تحصن قرار الهيئة الصادر بشأنها.

الزكاة والضريبة

وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة”: 5 فئات مُستثناة من تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

جديد المحليات
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