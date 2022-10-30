طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق وضباب كثيف في الشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة وكذلك على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وأضاف أنه يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و34 درجة في الرياض والدمام، و35 درجة في جدة، و25 درجة في أبها).وفق “أخبار 24”.