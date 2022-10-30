“مجموعة تداول” تحقق أرباحاً بـ89.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2022

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، تحقيقها صافي ربح بعد الزكاة يبلغ أكثر من 89.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022م، بانخفاض 22.6% على أساس سنوي مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي.
وأرجعت “تداول” سبب انخفاض الأرباح لانخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 257.2 مليون ريال، مقارنةً بـ262.6 مليون في الربع المماثل من العام السابق، وإلى ارتفاع المصاريف التشغيلية، وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك.
وأبانت أنها حققت صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 367.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بانخفاض بنسبة 23% مقارنةً بـ477.2 مليون ريال حققتها في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشارت إلى أن سبب هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.5%، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 14.7%، وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والاستهلاك. وفق “أخبار 24”.