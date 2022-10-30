أكد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عدم صحة ما يتم ترويجه أن معدل نوم الأشخاص يقل عند التقدم في العمر.
وأوضح المجلس أن كبار السن يحتاجون للنوم بنفس معدل البالغين، حيث يحتاجون للنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا.
ولفت إلى أن قلة النوم لها أضرار كثيرة وتساهم في الإصابة بالعديد من الأمراض كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وتأثير معدلات التركيز والمزاج.
وأشار إلى أن أخذ القسط الكافي من النوم يساهم في الحفاظ على الجهاز المناعي، ويساعد في الحفاظ على الوزن وتعزيز النشاط العقلي، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
وفق “أخبار 24”.