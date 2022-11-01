بالفيديو.. تعرف على مواجهات ثمن نهائي كأس الملك

أُجريت مساء اليوم الثلاثاء قرعة ثمن نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأوقعت القرعة فريق الهلال في مواجهة أمام نظيره الاتفاق، بينما سيواجه فريق الاتحاد نظيره الشباب.
وأوقعت القرعة أيضًا فريق النصر في مواجهة أمام العدالة، بينما سيلتقي الباطن نظيره الرائد.
وسيلتقي فريق ضمك نظيره الوحدة، بينما سيواجه أبها نظيره التعاون ويلتقي فريق الفتح نظيره الطائي. وفق “أخبار 24”.
وستُقام منافسات دور الـ 16 خلال الفترة من 20 حتى 22 ديسمبر، فيما تُقام مباريات دور ربع النهائي خلال يومي 13 و14 مارس فيما سيُقام دور نصف النهائي خلال يومي 23 و24 أبريل.
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— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 1, 2022