“الخريف”: نهدف لجذب 100 مليون زائر سنويًا وزيادة الناتج المحلي للسياحة لأكثر من 10%

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة تهدف بحلول عام 2030 إلى جذب 100 مليون زائر سنويًا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة إلى أكثر من 10%.
وأضاف “الخريف” أن المملكة تعمل على تحول وطني اجتماعي واقتصادي، حيث ستكون السياحة محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد السعودي.
ولفت إلى أن المملكة حريصة على الاستفادة من بنيتها التحتية وخبراتها؛ لقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق مستقبل تتمتع فيه الأجيال القادمة بصحة وأمان، بما يحقق مستهدفات قطاع الصناعة والتعدين ويصل إلى أهداف رؤية المملكة 2030م.
يذكر أن ذلك جاء خلال فعالية “الليلة السعودية”، ضمن الزيارة الرسمية للوفد السعودي إلى دولة أستراليا؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في المملكة، تحت مظلة “استثمر في السعودية”.
وفق “أخبار 24”.