طقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة بعدة مناطق وسحب رعدية على جازان وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، انخفاضاً في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والوسطى، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة.
وأضاف أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً وقد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والجوف وحائل والشرقية وعسير ومرتفعات مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة والرياض، و34 درجة في جدة، و31 درجة في الدمام، و24 درجة في أبها، و22 درجة في تبوك).