وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الجمعة إلى مقر انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “أبيك”، في العاصمة التايلندية “بانكوك”.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل مساء أمس (الخميس)، إلى “بانكوك” في زيارة رسمية عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية.
ويناقش قادة العالم المشاركون في منتدى قمة “أبيك” ملفات عدة على رأسها مسألة التعافي الاقتصادي بعد كورونا، والأزمات التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك عقب انتهاء قمة مجموعة الـ 20 في إندونيسيا.
وتضم القمة 21 دولة عضواً في حافة المحيط الهادئ، وهي “أستراليا، وبروناي، وفيتنام، وإندونيسيا، وكندا، والصين، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وبيرو، وروسيا، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وتايلاند، والفلبين، وتشيلي، وكوريا الجنوبية، واليابان، وهونج كونج، وتايوان”. وفق “أخبار 24”.
والتقى ولي العهد على هامش انعقاد الملتقى؛ رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
فيديو | #ولي_العهد يصل إلى مقر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي#ولي_العهد_في_تايلند#الإخبارية pic.twitter.com/kELtT04SWt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 18, 2022