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جديد المحليات > بكلمات ممزوجة بالدموع.. طبيب تايلندي يستعيد ذكريات 22 عاماً بالمملكة
19/11/2022   2:12 ص

بكلمات ممزوجة بالدموع.. طبيب تايلندي يستعيد ذكريات 22 عاماً بالمملكة

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عبر مدير الشؤون الدولية والمنسق الفيزيائي بمستشفى ساميتيويت التخصصي الطبيب أحمد أفندي عن حنينه للعودة إلى المملكة التي قضى فيها 22 عاماً من حياته.

وقال “أفندي” إنه تايلندي، ولكن دماءه داخلياً وعقلياً سعودية، مشيراً إلى أن اشتياقه إلى المملكة يزيد عندما يسمع أي شيء يذكره بها.

وأضاف أنه وُلد في غزة ثم انتقل إلى المشعلية، وقضى مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة، ثم حصل على منحة لدراسة الطب من البنك الإسلامي في جدة. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأنه درس الطب في باكستان وتخصص في الجراحة العامة، وذهب إلى تايلند في زيارة وقرر العمل هناك، مبيناً أن أفضل شيء تعلمه في المملكة هو الإسلام.

بكلمات ممزوجة بالدموع.. طبيب تايلندي يستعيد ذكريات 22 عاماً بالمملكة

جديد المحليات
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