تأجيل الاختبارات اليوم بعدد من الجامعات دعماً لمنتخب “الأخضر”

أعلن عدد من جامعات المملكة تأجيل الاختبارات المجدولة اليوم بعد الساعة 12 ظهرا، لإتاحة الفرصة للطلاب لمتابعة مباراة المنتخب أمام الأرجنتين.
وأوضحت الجامعات أنه تقرر تأجيل الاختبارات تنفيذا للأمر الملكي الصادر بانتهاء دوام اليوم بالمؤسسات والجهات الحكومية عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وأبانت أنه سيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة لتعقد خلال الأيام القادمة، وذلك دعماً لمنتخب الأخضر.
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بناءً على الأمر الملكي الكريم
تعلن #جامعة_الإمام تأجيل #الاختبارات (النهائية)لمرحلة البكالوريوس -المتوافقة مع وقت المباراة- من:(1-3) ظهراً ،إلى وقت آخر تحدده كل كلية،ويبلغ به الطلاب هذا اليوم.
كما تعلن-الجامعة- تأجيل اختبارات الدراسات العليا إلى الساعة (4،30) مساء هذا اليوم. pic.twitter.com/cxgz9Ijxg0
— جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (@IMSIU_edu_sa) November 22, 2022
بناءً على التوجيه الكريم بانتهاء دوام اليوم الثلاثاء 28/4/1444 هـ الساعة 12 ظهراً، فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية المجدولة اليوم الثلاثاء بعد الساعة 12:30 ظهراً وإعادة جدولتها في الأيام القادمة بإذن الله.
— عمادة القبول والتسجيل (@ksu_dar) November 22, 2022
استجابة للأمر الملكي الكريم، ودعماً للمنتخب السعودي في مباراته بكأس العالم اليوم:
تُعلن #جامعة_الطائف بإنهاء دوام اليوم الثلاثاء 1444/4/28هـ عند الساعة 12:00 ظهراً، ونظرًا لذلك فقد تم تأجيل اختبارات اليوم الثلاثاء بعد الساعة 12:00 ظهراً، وسيتم إعادة جدولتها للطلبة الأيام القادمة. pic.twitter.com/cDbKQbyIyE
— جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) November 22, 2022
وفق “أخبار 24”.