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رياضة > تأجيل الاختبارات اليوم بعدد من الجامعات دعماً لمنتخب “الأخضر”
22/11/2022   1:01 م

تأجيل الاختبارات اليوم بعدد من الجامعات دعماً لمنتخب “الأخضر”

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أعلن عدد من جامعات المملكة تأجيل الاختبارات المجدولة اليوم بعد الساعة 12 ظهرا، لإتاحة الفرصة للطلاب لمتابعة مباراة المنتخب أمام الأرجنتين.

وأوضحت الجامعات أنه تقرر تأجيل الاختبارات تنفيذا للأمر الملكي الصادر بانتهاء دوام اليوم بالمؤسسات والجهات الحكومية عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأبانت أنه سيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة لتعقد خلال الأيام القادمة، وذلك دعماً لمنتخب الأخضر.

وفق “أخبار 24”.

تأجيل الاختبارات اليوم بعدد من الجامعات دعماً لمنتخب “الأخضر”

رياضة
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