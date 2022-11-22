“التأمينات الاجتماعية” تتيح خدمة تجويد البيانات عبر “توكلنا خدمات”

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، استعراض البيانات التأمينية لمشتركي القطاعين العام والخاص عبر تطبيق “توكلنا خدمات”.
ويستطيع عميل التأمينات الاجتماعية الاستفادة من هذه الخدمة عبر تطبيق “توكلنا خدمات” من خلال الدخول إلى الخدمات العامة واختيار خدمة “تجويد البيانات” ثم الانتقال إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستعراض بيانات الاشتراكات والأجور وتعديل مدد الاشتراك عند الحاجة.
يأتي هذا التعاون في إطار التكامل بين الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، حيث أصبح بإمكان عميل المؤسسة استعراض بياناته التأمينية التي تشمل ملخصات الخبرات النشطة وغير النشطة وتفاصيل بيانات الاشتراكات والأجور.
وتوفر المؤسسة للعميل طلب تعديل بيانات مدد الاشتراك النشطة واستعراض بطاقة العمل مع إمكانية مشاركتها.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي إطار التحول الرقمي الكبير الذي تشهده نجحت في الارتباط والتكامل مع أكثر من 90 جهة مما سهل تبادل ومشاركة المعلومات بين مختلف الجهات والقطاعات. وفق “أخبار 24”.
ونجحت المؤسسة في تحويل 99% من خدماتها إلى خدمات إلكترونية بشكل كامل، ما أسهم بدوره في وصول المؤسسة لمرحلة الإبداع وتحقيقها للمركز الثالث على مستوى القطاع المالي والاقتصادي والسادس على مستوى الجهات الحكومية في نتائج قياس التحول الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية لعام 2022م.