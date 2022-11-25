وزير الطاقة يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

بحث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط في العراق المهندس حيّان عبدالغني السواد، القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة.
واتفق الجانبان على استكمال العمل في عدد من المشروعات المشتركة في مجالات الغاز والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة طاقة خط الربط مستقبلاً لاستيعاب تطلعات البلدين في الربط الكهربائي الدولي وتصدير الطاقة الكهربائية.
وناقش اللقاء، تعزيز التعاون في مجال التقنيات النظيفة لإدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، حيث أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما فيها الكربون، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وخفض حرق الغاز في الشعلات، وإزاحة الوقود السائل، والتزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023م.
وفق “أخبار 24”.