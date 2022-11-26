بعد الخسارة أمام أستراليا.. تعرف على حظوظ تونس في التأهل لثمن نهائي المونديال

سقط منتخب تونسن أمام أستراليا بنتيجة 0-1 في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ستاد الجنوب في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة
وفي وقت سابق، تعادل منتخب تونس أمام الدنمارك لتتبقى له مواجهته الأخيرة أمام المنتخب الفرنسي في ختام مباريات المجموعة.
ولا يزال منتخب تونس يملك حظوظا في التأهل إلى دور الـ 16 ترتبط بعدة سنياريوهات شرطها الأول والأساسي الفوز على فرنسا في المباراة الختامية.
ولا بد أن يفوز المنتخب التونسي على فرنسا اولا وبعد ذلك ينتظر سيناريوهات نرصدها في هذا التقرير.
السيناريو الأول
تحقيق فرنسا الفوز على الدنمارك بفارق هدفين، سيحتاج بعدها المنتخب التونسي إلى تعادل المنتخبين الأسترالي والدنماركي في المباراة الختامية بأى نتيجة مع فوز النسور على الديوك.
السيناريو الثاني
تحقيق الدنمارك الفوز على فرنسا في الجولة الثانية، وبعدها ستحتاج تونس للفوز على فرنسا في الجولة الأخيرة مع تعادل أو خسارة أستراليا في الجولة الأخيرة ليصعد في هذه الحالة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومتفوقاً بفارق الأهداف في حالة تعادل المنتخب الأصفر. وفق “أخبار 24”.
السيناريو الثالث
خسارة الدنمارك أمام فرنسا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية، وبعدها فوز الدنمارك على أستراليا بنفس نتيجة فوز تونس على حامل اللقب وهنا يتساوى المنتخبين التونسي والدنماركي في فارق الأهداف والأهداف المسجلة والمواجهات المباشرة ويتم اللجوء للعب النظيف في حسم الصعود.