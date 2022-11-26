شاهد.. تدفق جماهيري على منفذ سلوى لمؤازرة “الأخضر” ضد بولندا

شهد منفذ سلوى الحدود اليوم (السبت) حضورًا مكثفًا من قبل الجماهير، لمؤازرة المنتخب أمام بولندا في كأس العالم2022، والتي ستجرى على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة الرابعة عصراً.
من جهتها أعلنت جوازات المنفذ أنها تواصل جهودها للتيسير على المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عبر إنهاء إجراءات سفرهم. وفق “أخبار 24”.
وأظهر استطلاع للرأي أن 80 % من السعوديين يتوقعون الفوز على بولندا في مباراة اليوم (السبت)، وصوت 15% للتعادل، و5% لفوز بولندا.
#فيديو_واس| حضور كثيف للجماهير عبر منفذ سلوى لمؤازرة المنتخب السعودي أمام بولندا في #كأس_العالم_2022.#واس_مونديال2022#واس_عام pic.twitter.com/GNvPyL7ma0
— واس العام (@SPAregions) November 26, 2022
جوازات منفذ سلوى تواصل الجهود لخدمة المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتنهي إجراءات سفرهم.#حاضرين#قدّام#الجوازات_السعودية pic.twitter.com/ALv9bbtcGD
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 26, 2022