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رياضة > شاهد.. تدفق جماهيري على منفذ سلوى لمؤازرة “الأخضر” ضد بولندا
26/11/2022   3:36 م

شاهد.. تدفق جماهيري على منفذ سلوى لمؤازرة “الأخضر” ضد بولندا

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شهد منفذ سلوى الحدود اليوم (السبت) حضورًا مكثفًا من قبل الجماهير، لمؤازرة المنتخب أمام بولندا في كأس العالم2022، والتي ستجرى على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة الرابعة عصراً.

من جهتها أعلنت جوازات المنفذ أنها تواصل جهودها للتيسير على المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عبر إنهاء إجراءات سفرهم. وفق “أخبار 24”.

وأظهر استطلاع للرأي أن 80 % من السعوديين يتوقعون الفوز على بولندا في مباراة اليوم (السبت)، وصوت 15% للتعادل، و5% لفوز بولندا.

شاهد.. تدفق جماهيري على منفذ سلوى لمؤازرة “الأخضر” ضد بولندا

رياضة
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